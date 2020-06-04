В Москве больных COVID-19 будут принимать в стационарах

Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Больных коронавирусом будут принимать в высококвалифицированных стационарах Больных коронавирусом будут принимать в высококвалифицированных стационарах Москвы , временные корпуса останутся в резерве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России-24"

"Временные медицинские центры, которые мы создали, находятся в резерве, и мы пока их использовать не собираемся. Только в каких-то экстренных случаях, может в случаях ремонта основных корпусов, но в целом они будут зарезервированы",- сказал Собянин.

Он отметил, что помощь по коронавирусу будет оказываться в высокотехнологичных стационарных условиях.

"Мы по-прежнему будем оказывать всю основную помощь по ковиду в нормальных стационарных условиях высокотехнологичных московских больниц",- сказал Собянин.

Он пояснил, что если бы не было резерва, то пришлось бы дольше оставлять под коронавирус городские стационары, а сейчас есть возможность уже часть из них освобождать "из ковидной истории".