В Тамбовской области возвратили в сельхозоборот еще 5 тысяч га земель

ТАМБОВ, 4 июн – РИА Новости. В Тамбовской области в текущем году в сельскохозяйственный оборот возвращены еще 5 тысяч гектаров неиспользуемых пахотных земель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

На Тамбовщине ежегодно сокращается количество неиспользуемых сельхозземель, за последние пять лет их площадь уменьшилась на 45 тысяч гектаров.

"Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что в регионе не должно быть небрежного отношения к плодородной земле. В настоящее время на территории области остается около 13 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, что составляет менее 1% от общего количества пахотных земель в регионе. При этом ведётся работа по переводу залесенных неиспользуемых участков площадью около 4 тысяч гектаров в земли лесного фонда. По окончанию этих процедур площадь неиспользуемых сельхозземель существенно уменьшится", - сказал представитель пресс-службы.