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Тамбовская область
2020-06-04T18:32
https://ria.ru/20200604/1572481772.html
В Тамбовской области возвратили в сельхозоборот еще 5 тысяч га земель
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141348_0:177:3326:2048_1036x0_80_0_0_239a3ec7b564f6cad137410de3e9acf0.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области возвратили в сельхозоборот еще 5 тысяч га земель

18:32 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПоле
Поле
© РИА Новости / Илья Наймушин
Поле
ТАМБОВ, 4 июн – РИА Новости. В Тамбовской области в текущем году в сельскохозяйственный оборот возвращены еще 5 тысяч гектаров неиспользуемых пахотных земель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
На Тамбовщине ежегодно сокращается количество неиспользуемых сельхозземель, за последние пять лет их площадь уменьшилась на 45 тысяч гектаров.
"Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что в регионе не должно быть небрежного отношения к плодородной земле. В настоящее время на территории области остается около 13 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, что составляет менее 1% от общего количества пахотных земель в регионе. При этом ведётся работа по переводу залесенных неиспользуемых участков площадью около 4 тысяч гектаров в земли лесного фонда. По окончанию этих процедур площадь неиспользуемых сельхозземель существенно уменьшится", - сказал представитель пресс-службы.
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По его словам, в регионе ответственные ведомства постоянно проводят проверки, направленные на повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель по целевому назначению. В случаях выявления нарушений землепользования владелец участка привлекается к административной ответственности.
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Тамбовская областьАлександр Никитин
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