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В Нижегородской области в ДТП погибли два человека
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РИА Новости

В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

18:32 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Два большегруза и два легковых автомобиля столкнулись в Нижегородской области, погибла супружеская пара, еще три человека, в том числе ребенок, ранены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП с участием четырех транспортных средств - двух большегрузов и двух легковых автомобилей - произошло в Богородском районе в четверг около 17.00.
"По предварительной информации, в результате аварии два человека погибли (муж и жена 1979 года рождения), трое получили различные ранения, все доставлены в медицинское учреждение. Один из троих пострадавших – мальчик 10 лет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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