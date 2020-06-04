В Нижегородской области в ДТП погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Два большегруза и два легковых автомобиля столкнулись в Нижегородской области, погибла супружеская пара, еще три человека, в том числе ребенок, ранены, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП с участием четырех транспортных средств - двух большегрузов и двух легковых автомобилей - произошло в Богородском районе в четверг около 17.00.
"По предварительной информации, в результате аварии два человека погибли (муж и жена 1979 года рождения), трое получили различные ранения, все доставлены в медицинское учреждение. Один из троих пострадавших – мальчик 10 лет", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.