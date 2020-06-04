Подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Шестнадцатилетний водитель за рулем легкового автомобиля врезался в припаркованную машину и в столб, в результате один подросток погиб, еще двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 в пути следования не справился с управлением, столкнулся с припаркованным автомобилем "Лада Калина" без водителя и врезался в столб. В результате ДТП 15-летний пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте, водитель и еще один несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в автомобиле был еще третий пассажир-подросток, который не пострадал.