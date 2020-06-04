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2020-06-04T18:30
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Подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП под Саратовом
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РИА Новости

Подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП под Саратовом

18:30 04.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Шестнадцатилетний водитель за рулем легкового автомобиля врезался в припаркованную машину и в столб, в результате один подросток погиб, еще двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 17.30 (16.30 мск) на улице 15-я Линия в садоводческом некоммерческом товариществе "Радуга" в Марксовском районе области.
"По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 в пути следования не справился с управлением, столкнулся с припаркованным автомобилем "Лада Калина" без водителя и врезался в столб. В результате ДТП 15-летний пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте, водитель и еще один несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в лечебное учреждение", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в автомобиле был еще третий пассажир-подросток, который не пострадал.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила представитель ведомства.
Инспектор ГИБДД
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Марксовский районСаратовская областьПроисшествия
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