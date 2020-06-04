Канада направит средства Глобальному альянсу по вакцинам

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канада направит GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) 600 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Канада внесёт 600 миллионов долларов Глобальному альянсу", - сказал Трюдо на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.
Кроме того, по его словам 47,5 миллиона долларов в год планируется направлять в течение четырех лет на поддержку финальной фазы инициативы по борьбе с полиомиелитом.
"Мы должны работать вместе, чтобы быть уверенными, что люди по всему миру, особенно самые уязвимые, имеют доступ к вакцине",- отметил Трюдо. "Коронавирус показал, что болезни не имеют границ", - заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.