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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:28
https://ria.ru/20200604/1572481483.html
Канада направит средства Глобальному альянсу по вакцинам
https://cdn22.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_590:0:2810:1249_1036x0_80_0_0_bed25489f399af868f99b2ed46bb92ac.jpg
РИА Новости

Канада направит средства Глобальному альянсу по вакцинам

18:28 04.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канада направит GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) 600 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Канада внесёт 600 миллионов долларов Глобальному альянсу", - сказал Трюдо на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.
Кроме того, по его словам 47,5 миллиона долларов в год планируется направлять в течение четырех лет на поддержку финальной фазы инициативы по борьбе с полиомиелитом.
"Мы должны работать вместе, чтобы быть уверенными, что люди по всему миру, особенно самые уязвимые, имеют доступ к вакцине",- отметил Трюдо. "Коронавирус показал, что болезни не имеют границ", - заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джастин ТрюдоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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