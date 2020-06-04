Канада направит средства Глобальному альянсу по вакцинам

Кроме того, по его словам 47,5 миллиона долларов в год планируется направлять в течение четырех лет на поддержку финальной фазы инициативы по борьбе с полиомиелитом.

"Мы должны работать вместе, чтобы быть уверенными, что люди по всему миру, особенно самые уязвимые, имеют доступ к вакцине",- отметил Трюдо. "Коронавирус показал, что болезни не имеют границ", - заключил он.