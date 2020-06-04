Собянин заявил, что парад Победы в Москве пройдет достойно

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парад Победы в Парад Победы в Москве будет проведен достойно, столица активно сотрудничает с министерством обороны, город будет по-праздничному украшен, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире "России 24".

"Парад Победы будет проведен достойно, мы с министерством обороны активно взаимодействуем, обеспечиваем проезд техники, сделали для них временную площадку для отстоя техники и всех необходимых средств снаряжения и так далее", - сказал Собянин.

Он также отметил, что идет подготовка к репетициям парада.