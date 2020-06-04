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75 лет Великой Победы
2020-06-04T18:50
https://ria.ru/20200604/1572481253.html
Собянин заявил, что парад Победы в Москве пройдет достойно
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572464864_0:0:3098:1743_1036x0_80_0_0_c531b92b4e5671abf86725c9ff3adad1.jpg
РИА Новости

Собянин заявил, что парад Победы в Москве пройдет достойно

18:25 04.06.2020 (обновлено: 18:50 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парад Победы в Москве будет проведен достойно, столица активно сотрудничает с министерством обороны, город будет по-праздничному украшен, сообщил мэр Сергей Собянин в эфире "России 24".
"Парад Победы будет проведен достойно, мы с министерством обороны активно взаимодействуем, обеспечиваем проезд техники, сделали для них временную площадку для отстоя техники и всех необходимых средств снаряжения и так далее", - сказал Собянин.
Он также отметил, что идет подготовка к репетициям парада.
"В эти дни парада город будет по-праздничному украшен. Так что я надеюсь, что никаких проблем не возникнет, парад будет проведен", - сказал Собянин.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыСергей СобянинМоскваОбщество
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