Собянин заявил, что зарплаты бюджетникам в Москве выплатят полностью

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сфера социальных услуг не будет подвергнута оптимизации, все обязательства перед москвичами будут выполнены, в том числе зарплаты бюджетникам выплатят в полном объеме, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.
"Ни за что и никогда. В конце концов, если необходимо, мы займем деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства. Сегодня ни на копейку не уменьшаются объемы, все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено. Все наши обязательства в социальной сфере - заработная плата врачей, учителей, работников культуры - все тоже будет исполнено в полном объеме", - сказал Собянин в эфире "России 24", отвечая на вопрос, будет ли проведена оптимизация в соцсфере.