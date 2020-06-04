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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:21
https://ria.ru/20200604/1572480970.html
Рязанский губернатор рассказал о начале испытаний "Авифавира" в регионе
https://cdn21.img.ria.ru/images/154978/42/1549784297_0:42:2842:1641_1036x0_80_0_0_dd99512f66e1f838945e61bd22eba017.jpg
РИА Новости

Рязанский губернатор рассказал о начале испытаний "Авифавира" в регионе

18:20 04.06.2020 (обновлено: 18:21 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатора Рязанской области Николай Любимов
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Испытания российского препарата для лечения коронавируса "Авифавир" начались в Рязанской областной клинической больнице, медики называют его "таблеткой надежды".
"В Рязанской области проходят испытания препаратов от коронавируса. Если финальный этап клинических исследований завершится успешно, то в России появятся свои лекарства от коронавируса. Рязанская ОКБ стала одной из пяти клиник в стране, где проводятся испытания", - написал губернатор Николай Любимов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Один из препаратов, отметил глава региона, создан на основе разработанного в Японии "Фавипиравира". Любимов не называет лекарство, но представитель регионального минздрава подтвердила РИА Новости, что речь идет об "Авифавире".
"Российский препарат, который исследуют в нашей больнице, уже называют "таблетка надежды". Ожидается, что он не будет продаваться в аптеке, а только применяться для пациентов стационара с заболеванием средней степени тяжести. Препарат уже внесен в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции", - отметил глава региона.
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Кроме того, в рязанской ОКБ начинаются клинические исследования еще двух препаратов для лечения тяжелой формы COVID-19. "Все лекарства, которые мы исследуем, повышают шансы на выздоровление и сокращают сроки лечения", - подчеркнул глава региона.
"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Данные клинического исследования "Авифавира" подтверждают высокую эффективность препарата для лечения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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