Лукашевич оценил работу СММ ОБСЕ в Донбассе

ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Напряженность вокруг работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине может сказаться на ее способности к реалистическому анализу, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Нас очень беспокоит создание напряженности вокруг работы СММ. Ее сотрудники продолжают мужественно трудиться в непростых условиях. Двадцать девятого мая в ста метрах от патруля миссии, следовавшего через блокпост ополченцев в Молодежном, раздался взрыв, наблюдатели ощутили ударную волну. Находившиеся рядом ополченцы были также вынуждены искать укрытие. При этом с сожалением отмечаем, что миссия так и не нашла в себе мужества публично указать информацию о характере этого инцидента, который несомненно был минометным обстрелом с позиций украинских военных", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
"В этих условиях нарастают опасения, что СММ рискует утратить "вкус" и способность к реалистическому анализу, что может заметно обесценить результативность ее работы. Необходимо в соответствии с мандатом устанавливать, уточнять и обнародовать факты и конкретные обстоятельства инцидентов. Вдобавок вызовы, связанные с эпидемией COVID-19, высветили дефицит организационного ресурса СММ, необходимого для поддержания полевого мониторинга на должном уровне", - добавил постпред.
По его словам, эти уязвимости позволяют противникам урегулирования конфликта на востоке Украины не только увереннее вести дело к срыву минского процесса, но даже спекулировать на тему целесообразности сохранения СММ в ее нынешних параметрах и перехода к использованию иных инструментов.
"Реализация таких планов не только привела бы к скорому срыву урегулирования, но и нанесла бы непоправимый ущерб авторитету ОБСЕ. При анализе угроз деятельности СММ настоятельно рекомендуем взглянуть на складывающуюся ситуацию и под этим углом зрения. Рассчитываем, что миссия сможет преодолеть возникшие трудности", - заключил Лукашевич.