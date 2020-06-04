Лукашевич оценил работу СММ ОБСЕ в Донбассе

ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Напряженность вокруг работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Напряженность вокруг работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине может сказаться на ее способности к реалистическому анализу, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

"Нас очень беспокоит создание напряженности вокруг работы СММ . Ее сотрудники продолжают мужественно трудиться в непростых условиях. Двадцать девятого мая в ста метрах от патруля миссии, следовавшего через блокпост ополченцев в Молодежном, раздался взрыв, наблюдатели ощутили ударную волну. Находившиеся рядом ополченцы были также вынуждены искать укрытие. При этом с сожалением отмечаем, что миссия так и не нашла в себе мужества публично указать информацию о характере этого инцидента, который несомненно был минометным обстрелом с позиций украинских военных", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

"В этих условиях нарастают опасения, что СММ рискует утратить "вкус" и способность к реалистическому анализу, что может заметно обесценить результативность ее работы. Необходимо в соответствии с мандатом устанавливать, уточнять и обнародовать факты и конкретные обстоятельства инцидентов. Вдобавок вызовы, связанные с эпидемией COVID-19, высветили дефицит организационного ресурса СММ, необходимого для поддержания полевого мониторинга на должном уровне", - добавил постпред.

По его словам, эти уязвимости позволяют противникам урегулирования конфликта на востоке Украины не только увереннее вести дело к срыву минского процесса, но даже спекулировать на тему целесообразности сохранения СММ в ее нынешних параметрах и перехода к использованию иных инструментов.