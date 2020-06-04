В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 93 тысячи

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 93 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
С начала пандемии было проведено более 1,7 миллиона тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.