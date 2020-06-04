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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:19
https://ria.ru/20200604/1572480423.html
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 93 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 93 тысячи

18:19 04.06.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 93 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Общее число заражений увеличилось на 693, до 93 441. Количество летальных исходов достигло 7 543, уточняет ведомство. Наибольшее число зараженных зафиксировано в провинциях Квебек (51 884) и Онтарио (29 403).
С начала пандемии было проведено более 1,7 миллиона тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКвебек (провинция)ОнтариоЗдоровье - ОбществоВОЗКанадаВ мире
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