В Москве открыли 55% торговых предприятий

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Больше половины торговых предприятий Москвы открылись, сообщил мэр Сергей Собянин в четверг.
"Первый день был неожиданно живой, посетителей было много, ожидали, что количество людей будет меньше значительно, но люди больше приходили посмотреть, прогуляться, прицениться. Но то был первый день, многие предприятия вообще были закрыты. Сегодня, мы видим, 55% всех торговых предприятий открыты, остальные активно готовятся к открытию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что на следующей неделе, скорее всего, откроется большинство магазинов.
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