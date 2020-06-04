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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:47
https://ria.ru/20200604/1572480328.html
В Москве открыли 55% торговых предприятий
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571602831_0:240:3078:1971_1036x0_80_0_0_8b03794477d18f8e5979cf13c7d815af.jpg
РИА Новости

В Москве открыли 55% торговых предприятий

18:12 04.06.2020 (обновлено: 18:47 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрохожие на территории международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожие на территории международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Больше половины торговых предприятий Москвы открылись, сообщил мэр Сергей Собянин в четверг.
"Первый день был неожиданно живой, посетителей было много, ожидали, что количество людей будет меньше значительно, но люди больше приходили посмотреть, прогуляться, прицениться. Но то был первый день, многие предприятия вообще были закрыты. Сегодня, мы видим, 55% всех торговых предприятий открыты, остальные активно готовятся к открытию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что на следующей неделе, скорее всего, откроется большинство магазинов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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