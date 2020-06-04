В Москве открыли 55% торговых предприятий

"Первый день был неожиданно живой, посетителей было много, ожидали, что количество людей будет меньше значительно, но люди больше приходили посмотреть, прогуляться, прицениться. Но то был первый день, многие предприятия вообще были закрыты. Сегодня, мы видим, 55% всех торговых предприятий открыты, остальные активно готовятся к открытию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".