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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:26
https://ria.ru/20200604/1572480286.html
Шесть тысяч коек вывели из-под нужд по COVID-19, заявил Собянин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972778_0:9:1600:909_1036x0_80_0_0_33ae73db50a70f441061df5473659409.jpg
РИА Новости

Шесть тысяч коек вывели из-под нужд по COVID-19, заявил Собянин

18:26 04.06.2020
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкСтационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Шесть тысяч коек выведены из-под нужд по лечению заразившихся коронавирусом нового типа, остаются работать с пациентами 17 тысяч коек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Подписал соответствующие приказы ... о выводе коечного фонда в общем объеме шести тысяч. Шесть тысяч - это, на самом деле, большой объем... При этом ещё оставляем около 17 тысяч и в резерве, и в боевом режиме", - сказал Собянин в эфире "России 24".
Он подчеркнул, что придется поработать, чтобы привести эти шесть тысяч коек в нормальное состояние: провести дезинфекцию, подремонтировать, проверить всех врачей на коронавирус.
"Для этого понадобится 2-3 недели, но процесс уже запущен, он необратим", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
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