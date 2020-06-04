Шесть тысяч коек вывели из-под нужд по COVID-19, заявил Собянин

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Шесть тысяч коек выведены из-под нужд по лечению заразившихся коронавирусом нового типа, остаются работать с пациентами 17 тысяч коек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Подписал соответствующие приказы ... о выводе коечного фонда в общем объеме шести тысяч. Шесть тысяч - это, на самом деле, большой объем... При этом ещё оставляем около 17 тысяч и в резерве, и в боевом режиме", - сказал Собянин в эфире "России 24".
Он подчеркнул, что придется поработать, чтобы привести эти шесть тысяч коек в нормальное состояние: провести дезинфекцию, подремонтировать, проверить всех врачей на коронавирус.
"Для этого понадобится 2-3 недели, но процесс уже запущен, он необратим", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.