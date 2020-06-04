Собянин рассказал о загруженности парков после разрешения прогулок

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переполняемости парков и скверов в Москве после разрешения прогулок не было, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.
"Мы делаем все, чтобы всплесков не было, поэтому были введены определенные ограничения по графику прогулок. Благодаря еще и погодным условиям у нас не было переполняемости парков, скверов, отдельных улиц", - рассказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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