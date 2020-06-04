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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:27
https://ria.ru/20200604/1572480244.html
Собянин рассказал о загруженности парков после разрешения прогулок
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572298959_0:154:3307:2014_1036x0_80_0_0_af810c80ec0921283877590801904678.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал о загруженности парков после разрешения прогулок

18:12 04.06.2020 (обновлено: 18:27 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переполняемости парков и скверов в Москве после разрешения прогулок не было, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.
"Мы делаем все, чтобы всплесков не было, поэтому были введены определенные ограничения по графику прогулок. Благодаря еще и погодным условиям у нас не было переполняемости парков, скверов, отдельных улиц", - рассказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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