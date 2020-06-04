У вологодских предприятий вымогали деньги якобы на борьбу с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области предупреждают региональный бизнес о мошенниках, которые вымогали у предприятий деньги якобы на лечение пациентов с коронавирусом от имени одного из членов областного правительства.
"На днях звонки с просьбой оказать матпомощь для организации мероприятий, направленных на лечение пациентов с COVID-19, поступили на такие предприятия, как Сокольский ЦБК, Череповецкий ликеро-водочный завод. Мошенники звонили от имени одного из членов правительства области и вымогали денежные средства", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
Областные власти охарактеризовали эти действия как "провокацию".
"При поступлении подобных звонков руководству предприятий рекомендовано обратиться в приемную замгубернатора, от кого такое "обращение" поступало, а также в управление МВД России по Вологодской области", - информирует администрация региона.
По данным областного оперштаба, на четверг в Вологодской области зарегистрировано 1018 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 20 случаев. Выздоровели 466 человек, 11 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.