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2020-06-04T18:09
https://ria.ru/20200604/1572480039.html
ВСУ стягивают в Донбасс весь спектр вооружений, заявил Лукашевич
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РИА Новости

ВСУ стягивают в Донбасс весь спектр вооружений, заявил Лукашевич

18:09 04.06.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные по железнодорожным узлам стягивают в Донбасс весь спектр вооружений. необходимых для ведения и прикрытия активных боевых действий, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, Киев продолжает стягивать тяжелые вооружения, танки и военную технику в районы, находящиеся в непосредственной близости от линии соприкосновения в Донбассе, что прослеживается в опубликованных Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине результатах наблюдения за железнодорожными узлами.
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"Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Дипломат сообщил, что за последние полторы недели СММ зафиксировала на железнодорожных станциях Зачатовка, Покровск и Хлебодаровка в Донецкой области свыше 60 тяжелых артиллерийских орудий, в том числе крупнокалиберные 203-миллиметровые гаубицы 2С7 "Пион" и 152-миллиметровые гаубицы Д-20, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичДонецкая областьПокровскКиевВ мире
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