Беспилотники Росгвардии будут мониторить ситуацию с ЧП в Норильске

Отмечается, что при помощи беспилотников сотрудники Росгвардии будут проводить воздушную разведку рек Далдыкан и Амбарная - находить объекты, представляющие интерес для правоохранителей, - а также аэрофотосъемку в режиме реального времени. Добавляется, что расчет беспилотников будет помогать до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.