Беспилотники Росгвардии будут мониторить ситуацию с ЧП в Норильске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Беспилотники Росгвардии будут заниматься мониторингом ситуации в Норильске, где произошел разлив топлива, аэрофотосъемка будет вестись в режиме реального времени, сообщается на сайте ведомства.
Экологическая авария в Норильске – одна из крупнейших в России за годы. Из цистерны ТЭЦ вылилось около 20 тысяч тонн топлива, часть попала в местные водоемы. По оценкам Greenpeace, ущерб экологии может превысить 10,2 миллиарда рублей, это сравнимо с годовым бюджетом крупного российского города.
"По обращению начальника Главного Управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого в Норильск самолетом МЧС будет доставлен расчет комплекса беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда особого назначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при помощи беспилотников сотрудники Росгвардии будут проводить воздушную разведку рек Далдыкан и Амбарная - находить объекты, представляющие интерес для правоохранителей, - а также аэрофотосъемку в режиме реального времени. Добавляется, что расчет беспилотников будет помогать до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что найдено решение по способам ликвидации последствий ЧП.