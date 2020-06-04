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2020-06-04T18:06
https://ria.ru/20200604/1572479865.html
Беспилотники Росгвардии будут мониторить ситуацию с ЧП в Норильске
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РИА Новости

Беспилотники Росгвардии будут мониторить ситуацию с ЧП в Норильске

18:06 04.06.2020
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Беспилотники Росгвардии будут заниматься мониторингом ситуации в Норильске, где произошел разлив топлива, аэрофотосъемка будет вестись в режиме реального времени, сообщается на сайте ведомства.
Экологическая авария в Норильске – одна из крупнейших в России за годы. Из цистерны ТЭЦ вылилось около 20 тысяч тонн топлива, часть попала в местные водоемы. По оценкам Greenpeace, ущерб экологии может превысить 10,2 миллиарда рублей, это сравнимо с годовым бюджетом крупного российского города.
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"По обращению начальника Главного Управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого в Норильск самолетом МЧС будет доставлен расчет комплекса беспилотных летательных аппаратов авиационного отряда особого назначения Управления Росгвардии по Красноярскому краю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при помощи беспилотников сотрудники Росгвардии будут проводить воздушную разведку рек Далдыкан и Амбарная - находить объекты, представляющие интерес для правоохранителей, - а также аэрофотосъемку в режиме реального времени. Добавляется, что расчет беспилотников будет помогать до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что найдено решение по способам ликвидации последствий ЧП.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)GreenpeaceМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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