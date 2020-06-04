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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T18:06
https://ria.ru/20200604/1572479775.html
Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек

18:05 04.06.2020 (обновлено: 18:06 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство.
"За сутки поставлено 102 диагноза. В их числе обследованы с ОРВИ и пневмониями 18 человек, обследованы по контакту – 82 человека. В это число вошли 75 пациентов из Плесского дома-интерната. И два человека прибыли из Москвы личным транспортом", - приводит облправительство слова директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина.
На стационарном лечении в области находятся 742 человека, в том числе на кислородной поддержке 130 человек, на аппаратах ИВЛ – 16 пациентов.
"Свободных коек для пациентов с COVID-19 - 65", - отмечают областные власти.
Днем ранее сообщалось, что свободных коек для пациентов с коронавирусом в области - 89.
"Вы видите, что количество тяжелых больных, требующих лечения в стационаре, увеличивается, количество коек уменьшается. Рассматриваем сейчас вопрос по развертыванию дополнительных стационарных коек", – сказал Фокин.
За сутки выписаны 35 человек. Всего в Ивановской области выздоровели 963 пациента с COVID-19.
"Двадцать пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. За последние сутки в официальную статистику вошли еще два случая: это пациенты из Иванова и Лухского района, обоим по 54 года. В обоих случаях были тяжелые побочные патологии, которые уже фигурировали в ряде посмертных эпикризов", - сообщают областные власти.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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