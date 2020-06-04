Власти Ивановской области рассказали, сколько осталось свободных коек

Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Ивановской области за сутки сократилось с 89 до 65, рассматривается вопрос развертывания дополнительных стационарных коек, сообщает облправительство.

"За сутки поставлено 102 диагноза. В их числе обследованы с ОРВИ и пневмониями 18 человек, обследованы по контакту – 82 человека. В это число вошли 75 пациентов из Плесского дома-интерната. И два человека прибыли из Москвы личным транспортом", - приводит облправительство слова директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина.

На стационарном лечении в области находятся 742 человека, в том числе на кислородной поддержке 130 человек, на аппаратах ИВЛ – 16 пациентов.

"Свободных коек для пациентов с COVID-19 - 65", - отмечают областные власти.

Днем ранее сообщалось, что свободных коек для пациентов с коронавирусом в области - 89.

"Вы видите, что количество тяжелых больных, требующих лечения в стационаре, увеличивается, количество коек уменьшается. Рассматриваем сейчас вопрос по развертыванию дополнительных стационарных коек", – сказал Фокин.

За сутки выписаны 35 человек. Всего в Ивановской области выздоровели 963 пациента с COVID-19.

"Двадцать пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. За последние сутки в официальную статистику вошли еще два случая: это пациенты из Иванова и Лухского района , обоим по 54 года. В обоих случаях были тяжелые побочные патологии, которые уже фигурировали в ряде посмертных эпикризов", - сообщают областные власти.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.