Меркель призвала сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех стран

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Доступ к разрабатываемой вакцине против COVID-19 не должен зависеть от того, в какой стране проживает человек, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на видеоконференции Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).
"Для COVID-19 работа GAVI стала еще более важной. Вирус, который распространился по всему миру, может быть побежден только тогда, когда мы работаем сообща. Мы должны выстраивать исследовательские альянсы, упрощать процедуры, чтобы быстрее добиваться результата. Кроме того, будет жизненно необходимо укрепить ключевых игроков в сфере здравоохранения, как GAVI, потому что как только появится подходящая вакцина, мы должны быть в состоянии немедленно начать всемирную кампанию вакцинации", - заявила Меркель.
Она пояснила, что "вакцинация означает защиту жизней".
"Это не должно зависеть от страны, в которой ты живешь. Вакцины должны быть доступны во всем мире. Это огромная задача, которой GAVI посвятила последние свои 20 лет", - добавила Меркель.
Канцлер ФРГ также подчеркнула, что в ходе пандемии COVID-19 нельзя забывать и о вакцинации детей от других болезней, поэтому Германия продолжит поддерживать GAVI в работе по вакцинации, выделит с этой целью 600 миллионов евро в следующие пять лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.