Меркель призвала сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех стран

"Для COVID-19 работа GAVI стала еще более важной. Вирус, который распространился по всему миру, может быть побежден только тогда, когда мы работаем сообща. Мы должны выстраивать исследовательские альянсы, упрощать процедуры, чтобы быстрее добиваться результата. Кроме того, будет жизненно необходимо укрепить ключевых игроков в сфере здравоохранения, как GAVI, потому что как только появится подходящая вакцина, мы должны быть в состоянии немедленно начать всемирную кампанию вакцинации", - заявила Меркель.