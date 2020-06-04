Застрявшие в Парагвае россияне вылетят вывозным рейсом из Буэнос-Айреса

"Все здоровы, все в хорошем настроении, автобус от пограничного перехода отправился в сопровождении машины аргентинской жандармерии", - добавили в посольстве.

"Все, кто пожелал вернуться в Россию, такую возможность получили и, главное, ею воспользовались", - подчеркнули в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.