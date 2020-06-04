Застрявшие в Парагвае россияне вылетят вывозным рейсом из Буэнос-Айреса

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн – РИА Новости. Шестеро россиян, застрявших в Парагвае, вылетят на родину вывозным рейсом из Буэнос-Айреса утром 5 июня, сообщили РИА Новости в посольстве России в Парагвае.
"Сегодня благодаря взаимодействию посольств России в Парагвае и Аргентине был открыт пограничный переход между странами, и шесть наших граждан автобусом по территории Аргентины направились в Буэнос-Айрес в международный аэропорт Эсейса, чтобы сесть на борт вывозного рейса", - сказал представитель дипмиссии.
"Все здоровы, все в хорошем настроении, автобус от пограничного перехода отправился в сопровождении машины аргентинской жандармерии", - добавили в посольстве.
Далеко не все россияне находились в столице Парагвая, но накануне они все были доставлены в Асунсьон, откуда начался их путь в Аргентину.
"Все, кто пожелал вернуться в Россию, такую возможность получили и, главное, ею воспользовались", - подчеркнули в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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