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2020-06-04T17:57
https://ria.ru/20200604/1572479107.html
Застрявшие в Парагвае россияне вылетят вывозным рейсом из Буэнос-Айреса
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РИА Новости

Застрявшие в Парагвае россияне вылетят вывозным рейсом из Буэнос-Айреса

17:57 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн – РИА Новости. Шестеро россиян, застрявших в Парагвае, вылетят на родину вывозным рейсом из Буэнос-Айреса утром 5 июня, сообщили РИА Новости в посольстве России в Парагвае.
"Сегодня благодаря взаимодействию посольств России в Парагвае и Аргентине был открыт пограничный переход между странами, и шесть наших граждан автобусом по территории Аргентины направились в Буэнос-Айрес в международный аэропорт Эсейса, чтобы сесть на борт вывозного рейса", - сказал представитель дипмиссии.
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"Все здоровы, все в хорошем настроении, автобус от пограничного перехода отправился в сопровождении машины аргентинской жандармерии", - добавили в посольстве.
Далеко не все россияне находились в столице Парагвая, но накануне они все были доставлены в Асунсьон, откуда начался их путь в Аргентину.
"Все, кто пожелал вернуться в Россию, такую возможность получили и, главное, ею воспользовались", - подчеркнули в посольстве.
Авиакомпания Azur Air 3 июня направила за россиянами самолет Boeing 777-300ER, который вылетел из аэропорта "Внуково" и совершит рейс по маршруту "Москва – ГаванаСан-Паулу – Буэнос-Айрес – Сантьяго – Гавана – Москва".
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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