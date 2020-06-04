Более 32 тысяч бойцов Нацгвардии США участвуют в борьбе с беспорядками

"На сегодняшнее утро более чем 75 тысяч бойцов гвардии задействованы в местных операциях по всей территории США, включая более чем 32,4 тысячи тех, кто помогает правоохранительным органам защищать жизнь людей, сохранять собственность, мир и общественную безопасность", - говорится в сообщении.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Один из задержавших его полицейских, который навалился коленом на шею Флойда, был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве.