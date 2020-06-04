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2020-06-04T17:52
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Власти Ирана освободили американца Майкла Уайта
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РИА Новости

Власти Ирана освободили американца Майкла Уайта

17:52 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержанный в Иране ветеран ВМС США Майкл Уайт был освобожден и вылетел из Ирана в Швейцарию, откуда направится в США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
Сообщается, что Майкл Уайт направляется на родину на борту швейцарского правительственного самолета. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук направился в Цюрих вместе с врачом, чтобы там встретиться с Уайтом и сопроводить его в США.
Самолет в небе
2 июня, 08:02
Задержанный в США иранский ученый вылетел на родину
Ранее власти Ирана предоставили медицинский отпуск из тюрьмы осужденному на 13 лет американцу Майклу Уайту, который заразился коронавирусом в иранской тюрьме и был отпущен на поруки в швейцарское посольство в Тегеране.
Приговор Уайту был вынесен в марте 2019 года. Он был осужден за оскорбление руководства Ирана и размещение в интернете частной фотографии.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
2 июня, 15:00
МИД Ирана опроверг обмен освобожденного в США ученого на американца
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Военно-морские силы СШАТегеран (город)ЦюрихИранСШАВ мире
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