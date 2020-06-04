В США расследуют новый инцидент с придавливанием шеи при задержании

Согласно телеканалу, на любительском видео видно, как офицер полиции применяет похожую тактику, как при задержании Джорджа Флойда.

Полиция сообщает, что 18-летний Тижон Джонсон участвовал в беспорядках и грабежах и пытался бежать, когда полицейские хотели его задержать.

"Джонсон был задержан по обвинению в грабежах и сопротивлении аресту...Применение силы было задокументировано и будет рассмотрено в соответствии с политикой департамента, как и при любом применении силы ", - сообщает полиция.