В США расследуют новый инцидент с придавливанием шеи при задержании

Протесты охватили уже около 140 американских городов.
Протесты охватили уже около 140 американских городов.
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.
Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.
Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.
Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.
Протесты охватили уже около 140 американских городов.
В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.
Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.
Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.
Люди третий день подряд нарушают комендантский час.
Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.
Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.
За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.
Похожая ситуация складывается и во многих других городах.
В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.
Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.
Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.
Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.
При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.
В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.
Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.
Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.
С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.