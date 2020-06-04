Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Документ еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно закону, из списка званий вооруженных сил страны исчезнет звание генерал армии Украины, звание генерал-полковник заменят на генерал. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор. В военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодор.
Ранее главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что в процессе реформы вооруженных сил сократятся 17 генеральских должностей.
По данным минобороны Украины, в 2014 году в армии государства служили около 140 тысяч военнослужащих, что предполагало существование 151 штатной генеральской должности. С тех пор численность вооруженных сил Украины в целом выросла до 250 тысяч человек. По состоянию на май 2019 года в вооруженных силах Украины служили 112 действующих генералов.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к текущему году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.