Рада приняла закон о приведении воинских званий ВСУ к стандартам НАТО

Согласно закону, из списка званий вооруженных сил страны исчезнет звание генерал армии Украины, звание генерал-полковник заменят на генерал. Следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание бригадного генерала, по старшинству после которого будет генерал-майор. В военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодор.