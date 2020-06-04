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2020-06-04T18:07
https://ria.ru/20200604/1572478643.html
Путин и Зиничев в пятницу могут затронуть тему ликвидации ЧС в Норильске
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РИА Новости

Путин и Зиничев в пятницу могут затронуть тему ликвидации ЧС в Норильске

17:49 04.06.2020 (обновлено: 18:07 04.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
Президент РФ Владимир Путин и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу может обсудить с главой МЧС Евгением Зиничевым тему ликвидации ЧС в Норильске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нельзя исключать, что тема будет затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент завтра обсудить с главой МЧС этот вопрос.
Путин на совещании в среду попросил Зиничева в пятницу рассказать о предложениях по ликвидации.
Экологическая авария в Норильске – одна из крупнейших в России за годы. Из цистерны ТЭЦ вылилось около 20 тысяч тонн топлива, часть попала в местные водоемы. По оценкам Greenpeace, ущерб экологии может превысить 10,2 миллиарда рублей, это сравнимо с годовым бюджетом крупного российского города.
Место разлива топлива в Норильске
Вчера, 18:06
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Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, так как в МЧС сообщили о запоздавшем поступлении информации о ЧП в ведомство. Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевДмитрий ПесковВладимир ПутинНорильскПроисшествия
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