Путин и Зиничев в пятницу могут затронуть тему ликвидации ЧС в Норильске

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу может обсудить с главой МЧС Евгением Зиничевым тему ликвидации ЧС в Норильске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нельзя исключать, что тема будет затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент завтра обсудить с главой МЧС этот вопрос.
Путин на совещании в среду попросил Зиничева в пятницу рассказать о предложениях по ликвидации.
Экологическая авария в Норильске – одна из крупнейших в России за годы. Из цистерны ТЭЦ вылилось около 20 тысяч тонн топлива, часть попала в местные водоемы. По оценкам Greenpeace, ущерб экологии может превысить 10,2 миллиарда рублей, это сравнимо с годовым бюджетом крупного российского города.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, так как в МЧС сообщили о запоздавшем поступлении информации о ЧП в ведомство. Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.