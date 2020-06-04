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2020-06-04T17:44
https://ria.ru/20200604/1572478182.html
В Греции арестовали пятерых участников беспорядков возле посольства США
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РИА Новости

В Греции арестовали пятерых участников беспорядков возле посольства США

17:44 04.06.2020
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АФИНЫ, 4 июн – РИА Новости. Полиция Греции арестовала пятерых участников беспорядков возле посольства США – четверых греков и одного итальянца, сообщили правоохранители.
"Пять человек были арестованы вчера во время запланированного марша протеста по поводу недавних событий в Соединенных Штатах. Два гражданина Греции обвиняются в том, что они бросали камни и другие предметы в полицейские силы, и два гражданина Греции и один иностранец обвиняются в повреждении магазинов на площади Колонаки и нападениях с применением кусков мрамора на сотрудников полиции. Кроме того, иностранец использовал огнетушитель против полиции и причинил ущерб трем служебным мотоциклам", - говорится в сообщении полиции.
Арестованные будут доставлены в афинскую прокуратуру.
В среду вечером в Афинах прошел марш протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США. Его организовали левые внепарламентские партии, в частности "Антарсия" и "Народное единство". Как сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах, в акции участвовали от полутора до двух тысяч человек из разных левых организаций, а также курды.
В целом акция прошла спокойно, однако в конце шествия группа примерно из 20 молодых человек, пристроившая к колонне, начала бросать камни, бутылки с зажигательной смесью в подразделения полиции, которые находились перед американским посольством. Было брошено пять "коктейлей Молотова". В ответ полиция применила три светошумовых гранаты и "ограниченно использовала" слезоточивый газ. Беспорядки продолжались примерно пять минут. После этого анархисты подожгли несколько баков с мусором, а в районе Колонаки, недалеко от американского посольства, повредили витрины двух магазинов.
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