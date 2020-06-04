В Греции арестовали пятерых участников беспорядков возле посольства США

"Пять человек были арестованы вчера во время запланированного марша протеста по поводу недавних событий в Соединенных Штатах. Два гражданина Греции обвиняются в том, что они бросали камни и другие предметы в полицейские силы, и два гражданина Греции и один иностранец обвиняются в повреждении магазинов на площади Колонаки и нападениях с применением кусков мрамора на сотрудников полиции. Кроме того, иностранец использовал огнетушитель против полиции и причинил ущерб трем служебным мотоциклам", - говорится в сообщении полиции.