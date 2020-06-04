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2020-06-04T17:44
https://ria.ru/20200604/1572478149.html
Девушка бросила наркотики и преобразилась до неузнаваемости
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РИА Новости

Девушка бросила наркотики и преобразилась до неузнаваемости

17:43 04.06.2020 (обновлено: 17:44 04.06.2020)
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© Фото : @volatilebabygirlДевушка до и после избавления от наркотической зависимости
Девушка до и после избавления от наркотической зависимости
© Фото : @volatilebabygirl
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи Reddit поразились фотографиям девушки, которая избавилась от длительной наркотической зависимости и показала, как изменилась ее внешность и образ жизни спустя девять месяцев.
Одна из посетительниц портала обратила внимание на пост пользовательницы инстаграма под ником volatilebabygirl, в котором та рассказывает о своем избавлении от наркотиков.
По словам девушки, девять месяцев назад она весила чуть больше 40 килограммов, жила на улице, страдала от зависимости от метамфетамина и героина и была готова к тому, что "ее жизнь закончится". Она рассказала, что у нее дважды был эндокардит.
Мать девушки помогла ей обратиться в больницу, где ей сделали операцию на сердце. После этого она смогла побороть вредную привычку и набрала 18 килограммов.
"Я просто хотела показать свое счастье. Девять месяцев я не употребляю наркотики", — говорится в посте.
На первом фото показана жизнь девушки на улице, она выглядит изможденной и исхудавшей, на втором, спустя почти год, — весело позирует перед зеркалом.
Пользователей Reddit вдохновила история volatilebabygirl. Многие из них поделились собственными историями избавления от зависимостей.
"Я уже восемь лет не употребляю, а в следующем году мы с женой собираемся купить дом. Выздоровление возможно!" — отметил Rangoon64.
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"Люди, которые смогли преодолеть зависимость, одни из самых сильных в мире. Сила воли, которая необходима, чтобы поправиться, просто необычайна", — говорится в комментарии pronglesfan200.
"Это поразительно", — написал greenviceroy.
При этом некоторых смутило такое разительное преображение и они усомнились в том, что на фото один и тот же человек. Пользователи обратили внимание на разные татуировки на руках девушки. Однако после этого volatilebabygirl отметила в инстаграме, что второй снимок отзеркален, поэтому изображения не совпали.
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Здоровье - ОбществоВ мире
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