Девушка бросила наркотики и преобразилась до неузнаваемости

Девушка до и после избавления от наркотической зависимости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи . Пользователи Reddit поразились фотографиям девушки, которая избавилась от длительной наркотической зависимости и показала, как изменилась ее внешность и образ жизни спустя девять месяцев.

Одна из посетительниц портала обратила внимание на пост пользовательницы инстаграма под ником volatilebabygirl, в котором та рассказывает о своем избавлении от наркотиков.

По словам девушки, девять месяцев назад она весила чуть больше 40 килограммов, жила на улице, страдала от зависимости от метамфетамина и героина и была готова к тому, что "ее жизнь закончится". Она рассказала, что у нее дважды был эндокардит.

Мать девушки помогла ей обратиться в больницу, где ей сделали операцию на сердце. После этого она смогла побороть вредную привычку и набрала 18 килограммов.

"Я просто хотела показать свое счастье. Девять месяцев я не употребляю наркотики", — говорится в посте.

На первом фото показана жизнь девушки на улице, она выглядит изможденной и исхудавшей, на втором, спустя почти год, — весело позирует перед зеркалом.

Пользователей Reddit вдохновила история volatilebabygirl. Многие из них поделились собственными историями избавления от зависимостей.

"Я уже восемь лет не употребляю, а в следующем году мы с женой собираемся купить дом. Выздоровление возможно!" — отметил Rangoon64

"Люди, которые смогли преодолеть зависимость, одни из самых сильных в мире. Сила воли, которая необходима, чтобы поправиться, просто необычайна", — говорится в комментарии pronglesfan200