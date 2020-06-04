Журнал Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Флойда

"В ее выражении я вижу матерей, которых не замечают, и они становятся беспомощными в этой ярости против их детей...Пока я безучастно прохожу через очередной круг насилия против темнокожих людей, я рисую темнокожую мать...с закрытыми глазами, нахмуренными бровями, которая держит контур своей потери", - приводит журнал слова автора изображения.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала волнений были уволены четыре полицейских, одного из них, Дерека Чавена, обвинили в убийстве по неосторожности.