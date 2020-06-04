В МИД оценили ситуацию с безвизовыми обменами с Японией на Курилах

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Из-за коронавируса пока рано говорить о возобновлении безвизовых обменов между Россией и Из-за коронавируса пока рано говорить о возобновлении безвизовых обменов между Россией и Японией на Курильских островах , политики здесь нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

В преддверии проведения обменов каждый год Россия и Япония проводит в марте консультации, однако в этом году из-за коронавируса они были отложены. Таким образом, проведение обменов в мае и июне стало фактически неосуществимым. Японская сторона видит возможным их возобновление в июле, но есть опасения ввиду того, что посещения японскими гражданами островов проводятся на кораблях, что создает дополнительную опасность заражения новым типом коронавируса.

"Я считаю, что сейчас говорить о каких-либо перспективах ещё рано по очевидным причинам, которые не связаны никаким образом с политикой и лишь связаны с эпидемиологической ситуацией в мире в целом", - заявила Захарова на брифинге.

Захарова напомнила, что и в России, и в Японии сохраняются ограничения, которые касаются пересечения государственной границы в условиях пандемии.

"Вряд ли в этих условиях можно определять сроки возобновления обменов между россиянами - жителями Южных Курильских островов и гражданами Японии. Еще раз повторю, никакой политики здесь нет, здесь есть понимание эпидемиологической ситуации и тех мер, которые принимает каждое государство", - добавила она.

Шикотан, Итуруп и Япония претендует на острова Кунашир Хабомаи , ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.