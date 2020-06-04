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2020-06-04T17:42
https://ria.ru/20200604/1572477892.html
В МИД оценили ситуацию с безвизовыми обменами с Японией на Курилах
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РИА Новости

В МИД оценили ситуацию с безвизовыми обменами с Японией на Курилах

17:42 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Из-за коронавируса пока рано говорить о возобновлении безвизовых обменов между Россией и Японией на Курильских островах, политики здесь нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В преддверии проведения обменов каждый год Россия и Япония проводит в марте консультации, однако в этом году из-за коронавируса они были отложены. Таким образом, проведение обменов в мае и июне стало фактически неосуществимым. Японская сторона видит возможным их возобновление в июле, но есть опасения ввиду того, что посещения японскими гражданами островов проводятся на кораблях, что создает дополнительную опасность заражения новым типом коронавируса.
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"Я считаю, что сейчас говорить о каких-либо перспективах ещё рано по очевидным причинам, которые не связаны никаким образом с политикой и лишь связаны с эпидемиологической ситуацией в мире в целом", - заявила Захарова на брифинге.
Захарова напомнила, что и в России, и в Японии сохраняются ограничения, которые касаются пересечения государственной границы в условиях пандемии.
"Вряд ли в этих условиях можно определять сроки возобновления обменов между россиянами - жителями Южных Курильских островов и гражданами Японии. Еще раз повторю, никакой политики здесь нет, здесь есть понимание эпидемиологической ситуации и тех мер, которые принимает каждое государство", - добавила она.
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Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Мария ЗахароваМоскваЯпонияТокиоВ мире
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