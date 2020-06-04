В МИД оценили опубликованную в Нидерландах памятку по борьбе со шпионами

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти Власти Нидерландов используют насаждаемый обществу образ внешнего врага в лице России в своих внутриполитических целях, и вместо того, чтобы бороться с общими вызовами, они заняты поиском мифических шпионов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя опубликованную голландскими спецслужбами памятку по борьбе со шпионами.

"На новый виток выходит шпиономания. Так, недавно голландская общая служба разведки и безопасности издала фантастический документ - памятку по борьбе со шпионами. Она получила название "Шпионаж. Как распознать и противостоять". Такое впечатление, что где-то осталось неутилизированной макулатура давних времен, и вот, вынули, оттерли и предложили вниманию современной аудитории. В понимании авторов этой методички Нидерланды - это чуть ли не главная мишень для разведок всего мира. Не знали, будем иметь в виду", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, цель этих разведок, согласно этому документу, отнять у подданных королевства все имеющиеся национальные достижения.

"Следуя этой логике, складывается впечатление, что голландские власти просто психологически обрабатывают своих граждан и развивают у них чувство неуверенности, страха, навязывают им чрезмерную подозрительность, также насаждают атмосферу недоверия... Данный документ явно подкрепляет непрекращающиеся заявления официальной Гааги о происках российских, теперь уже и китайских спецслужб", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что схожие вещи об этом писали как общая служба разведки Нидерландов, так и служба военной разведки и безопасности страны.