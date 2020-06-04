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2020-06-04T17:38
https://ria.ru/20200604/1572477542.html
В МИД оценили опубликованную в Нидерландах памятку по борьбе со шпионами
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РИА Новости

В МИД оценили опубликованную в Нидерландах памятку по борьбе со шпионами

17:38 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти Нидерландов используют насаждаемый обществу образ внешнего врага в лице России в своих внутриполитических целях, и вместо того, чтобы бороться с общими вызовами, они заняты поиском мифических шпионов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опубликованную голландскими спецслужбами памятку по борьбе со шпионами.
"На новый виток выходит шпиономания. Так, недавно голландская общая служба разведки и безопасности издала фантастический документ - памятку по борьбе со шпионами. Она получила название "Шпионаж. Как распознать и противостоять". Такое впечатление, что где-то осталось неутилизированной макулатура давних времен, и вот, вынули, оттерли и предложили вниманию современной аудитории. В понимании авторов этой методички Нидерланды - это чуть ли не главная мишень для разведок всего мира. Не знали, будем иметь в виду", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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По ее словам, цель этих разведок, согласно этому документу, отнять у подданных королевства все имеющиеся национальные достижения.
"Следуя этой логике, складывается впечатление, что голландские власти просто психологически обрабатывают своих граждан и развивают у них чувство неуверенности, страха, навязывают им чрезмерную подозрительность, также насаждают атмосферу недоверия... Данный документ явно подкрепляет непрекращающиеся заявления официальной Гааги о происках российских, теперь уже и китайских спецслужб", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Она напомнила, что схожие вещи об этом писали как общая служба разведки Нидерландов, так и служба военной разведки и безопасности страны.
"Вместо борьбы с истинными вызовами и угрозами современного этапа - терроризм, трансграничная преступность - голландские спецслужбы больше озабочены поиском неких мифических шпионов и призывами в адрес собственного населения. Таким образом, возможно, они добиваются большего финансирования, увеличения бюджета, но при этом используют совершенно недопустимые приемы на основе таких незамысловатых тезисов. К сожалению, их активно поддерживают многие представители голландского политического истеблишмента. Они используют насаждаемый общественному мнению образ внешнего врага в лице России в своих внутриполитических целях, все это, конечно, к добру не приведет", - подчеркнула Захарова.
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