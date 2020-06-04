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2020-06-04T17:38
https://ria.ru/20200604/1572477515.html
СК возбудил дело после пропажи десятилетнего мальчика в Пермском крае
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РИА Новости

СК возбудил дело после пропажи десятилетнего мальчика в Пермском крае

17:38 04.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после исчезновения 10-летнего мальчика, которого последний раз видели на велосипеде у реки в Гайнском районе Пермского края, сообщается на сайте регионального СК.
По информации на сайте СК, мальчик из посёлка Лель 3 июня уехал к реке на велосипеде вместе с двумя детьми. Обратно домой ребята отправились разными путями: двое пошли пешком, а третий поехал на велосипеде. Домой он не вернулся. Родители безуспешно искали сына до ночи, а потом обратились за помощью в полицию. Сразу были организованы поисково-спасательные работы, однако ребенок до сих пор не найден.
"По факту безвестного исчезновения 10-летнего ребенка в селе Лель для максимально полного, всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств исчезновения и установления местонахождения без вести пропавшего следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело ... убийство", - сообщили в СК.
Поиски мальчика продолжаются. В них участвуют сотрудники органов полиции, МЧС, Росгвардии, территориальной администрации, волонтеры и местные жители.
"Проведены осмотры в жилище ребенка и по маршруту предполагаемого движения, где найден был его велосипед, допрошены родственники, свидетели и местные жители", - уточнили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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