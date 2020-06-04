СК возбудил дело после пропажи десятилетнего мальчика в Пермском крае

По информации на сайте СК, мальчик из посёлка Лель 3 июня уехал к реке на велосипеде вместе с двумя детьми. Обратно домой ребята отправились разными путями: двое пошли пешком, а третий поехал на велосипеде. Домой он не вернулся. Родители безуспешно искали сына до ночи, а потом обратились за помощью в полицию. Сразу были организованы поисково-спасательные работы, однако ребенок до сих пор не найден.