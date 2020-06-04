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Новикомбанк наращивает поддержку предприятий малого и среднего бизнеса
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РИА Новости

Новикомбанк наращивает поддержку предприятий малого и среднего бизнеса

17:37 04.06.2020
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© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 4 июн - Пресс-служба Новикомбанка. В рамках развития направления кредитования предприятий малого и среднего бизнеса Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил банковские гарантии АО "ЗЭО Энергопоток" на общую сумму 192 млн руб, что позволит обеспечить исполнение контрактов на сумму порядка 500 млн руб. В частности, в рамках заключенных контрактов АО "ЗЭО Энергопоток" осуществляет поставку высокотехнологичной продукции для строительства  атомной электростанции в Турции.
Кроме того, в целях расширения объемов сотрудничества с предприятием, Новикомбанк принял решение предоставить дополнительные банковские гарантии на сумму 4,5 млн долларов США для реализации контрактов предприятия на сумму, превышающую 20 млн долларов США. Таким образом, Новикомбанк, имеющий значительный опыт работы по кредитованию крупнейших компаний высокотехнологичных отраслей промышленности, использует собственные профессиональные компетенции и широкий набор инструментов для эффективной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.
Завод энергетического оборудования "Энергопоток" представляет собой компактное, высокомобильное предприятие полного цикла, оснащенное современным оборудованием и технологиями. Созданный в 2011 году  в г. Сарове Нижегородской области, завод воплотил концепцию организации инновационного производства. С августа 2018 года предприятие входит в реестр субъектов МСП (среднее предприятие). Штат сотрудников предприятия составляет 193 человека, прошедших обучение и аттестацию в специализированных центрах в России и за рубежом.    
"Новикомбанк имеет огромный опыт по финансированию крупных предприятий, лидеров отечественной промышленности. Однако мы считаем необходимым наращивать кредитование и субъектов МСП, без эффективного функционирования которых невозможен качественный рост российской экономики. Банк имеет широкий набор финансовых инструментов для решения самых сложных задач и всегда готов предложить оптимальные условия финансирования", - отметил Заместитель Председателя Правления Новикомбанка Игорь Дубоносов.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
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