Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Ранее СК выяснил, что у обоих обвиняемых есть судимость: у Шестакова — за угрозу убийством, а у Эль-Айюби — за кражу. Кроме того, Шестаков был активным участником несанкционированных акций, за нарушение порядка проведения митингов его привлекали к административной ответственности.