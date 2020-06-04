Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По данным следствия, в начале мая Мухаммед Эль-Айюби из Казани разместил на сайте "Банк памяти" фото Адольфа Гитлера, которое показали во время трансляции. В комментарии он написал, что на снимке запечатлен "Гилтер Адик". Эль-Айюби частично признал свою вину.
Ранее СК выяснил, что у обоих обвиняемых есть судимость: у Шестакова — за угрозу убийством, а у Эль-Айюби — за кражу. Кроме того, Шестаков был активным участником несанкционированных акций, за нарушение порядка проведения митингов его привлекали к административной ответственности.
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн началось 9 мая. Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом фюрер Германии, например, значился как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".
Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова ранее сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет данные пользователей, приславших фото нацистских преступников и изменников родины. Впоследствии выяснилось, что к этому причастны более десяти граждан, проживающих в различных регионах. Всего, по версии СК, недостоверные снимки загружали несколько десятков человек, большая часть из которых —иностранцы.