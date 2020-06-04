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2020-06-04T19:20
https://ria.ru/20200604/1572477366.html
Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
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РИА Новости

Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

17:36 04.06.2020 (обновлено: 19:20 04.06.2020)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Еще двум фигурантам дела о публикации фотографий нацистских преступников на сайте "Бессмертный полк" предъявили обвинения по статье о реабилитации нацизма, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По данным следствия, в начале мая Мухаммед Эль-Айюби из Казани разместил на сайте "Банк памяти" фото Адольфа Гитлера, которое показали во время трансляции. В комментарии он написал, что на снимке запечатлен "Гилтер Адик". Эль-Айюби частично признал свою вину.
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Житель Перми Даниил Шестаков, в свою очередь, опубликовал в "Банке памяти" фото воевавшего на стороне нацистской Германии и против СССР генерала Андрея Власова. Шестаков полностью признал свою вину и раскаялся.
Ранее СК выяснил, что у обоих обвиняемых есть судимость: у Шестакова — за угрозу убийством, а у Эль-Айюби — за кражу. Кроме того, Шестаков был активным участником несанкционированных акций, за нарушение порядка проведения митингов его привлекали к административной ответственности.
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Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн началось 9 мая. Среди фотографий ветеранов обнаружились снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других. При этом фюрер Германии, например, значился как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".
Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова ранее сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет данные пользователей, приславших фото нацистских преступников и изменников родины. Впоследствии выяснилось, что к этому причастны более десяти граждан, проживающих в различных регионах. Всего, по версии СК, недостоверные снимки загружали несколько десятков человек, большая часть из которых —иностранцы.
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РоссияБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Этапом на Колыму лет на десять.....
4 июня, 18:17
Арсений Новиков
89100011
Рядовых сотрудников организации Навального под суд отправили, а сам Навальный как бы ни при чём. Имхо неправильно это. Руководство в первую очередь должно отвечать.
4 июня, 18:27
СССергей Смирнов
8741008
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