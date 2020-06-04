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2020-06-04T20:03
https://ria.ru/20200604/1572476908.html
Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года
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РИА Новости

Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

17:29 04.06.2020 (обновлено: 20:03 04.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, насколько возможно повторение ситуации с торфяными пожарами, которые привели к рекордной жаре летом 2010 года.
По словам синоптика, подобный сценарий произойти не может.
"Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом "очковтирательство", — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Тишковец уточнил, что температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.

"В воскресенье — 23-28 градусов, а на следующей неделе практически в ежедневном режиме будет в основном солнечная погода, аномально жаркая", — сказал специалист.

Температура превысит норму на десять градусов, предупредил синоптик и призвал готовиться к возвращению лета.
"Как минимум до 20 числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномалия температур будет ослабевать", — заключил Тишковец.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"Общество
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