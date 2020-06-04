Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, насколько возможно повторение ситуации с торфяными пожарами, которые привели к рекордной жаре летом 2010 года.
По словам синоптика, подобный сценарий произойти не может.
"Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом "очковтирательство", — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Тишковец уточнил, что температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.
"В воскресенье — 23-28 градусов, а на следующей неделе практически в ежедневном режиме будет в основном солнечная погода, аномально жаркая", — сказал специалист.
Температура превысит норму на десять градусов, предупредил синоптик и призвал готовиться к возвращению лета.
"Как минимум до 20 числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномалия температур будет ослабевать", — заключил Тишковец.