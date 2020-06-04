Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве. Архивное фото

Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды " Ведущий специалист центра погоды " Фобос Евгений Тишковец рассказал, насколько возможно повторение ситуации с торфяными пожарами, которые привели к рекордной жаре летом 2010 года.

По словам синоптика, подобный сценарий произойти не может.

"Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом "очковтирательство", — заявил он в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

Тишковец уточнил, что температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.

"В воскресенье — 23-28 градусов, а на следующей неделе практически в ежедневном режиме будет в основном солнечная погода, аномально жаркая", — сказал специалист.

Температура превысит норму на десять градусов, предупредил синоптик и призвал готовиться к возвращению лета.