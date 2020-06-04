Маски останутся составной частью нашей жизни, считает чешский эпидемиолог

ПРАГА, 4 июн – РИА Новости. Защитные маски для лица надолго, а может, и навсегда, останутся составной частью нашей жизни, столь же необходимой, как ключи или мобильный телефон, заявил журналистам в четверг один из ведущих эпидемиологов Защитные маски для лица надолго, а может, и навсегда, останутся составной частью нашей жизни, столь же необходимой, как ключи или мобильный телефон, заявил журналистам в четверг один из ведущих эпидемиологов Чехии , координатор рабочей группы минздрава по отмене противопандемических мер Растислав Мадьяр.

"Обязательное ношение масок для закрытия носа и рта было введено в республике решением правительства в рамках борьбы с коронавирусом 18 марта. С той поры эта мера неоднократно была ослаблена, ныне маски необходимы, прежде всего, при близком контакте с чужими людьми, во внутренних помещениях или в общественном транспорте. Однако мы с коллегами допускаем, что данные средства защиты могут стать на долгое время, а то и навсегда, составной частью жизни людей", - сказал Мадьяр.

По словам специалиста, многие граждане республики игнорируют маску при выходе из дома, считая период пандемии уже пройденным этапом.

"Но такие места, как трамвай или вагон метро, в которых порой в небольшом пространстве скапливается значительной количество людей, остаются зонами риска, поскольку коронавирус пока что не исчез, а может быть, полностью очень долго не исчезнет. Поэтому необходимо предохраняться, прежде всего, тем, кто не ощущает себя полностью здоровым и может заразить других", - сказал Мадьяр.

Эпидемиолог полагает, что самым адекватным способом ношения маски является ее постоянное расположение в районе подбородка или на горле, чтобы при встрече с незнакомыми людьми или посещении закрытых мест ее можно было быстро натянуть на губы и нос.

"Даже краткая встреча с зараженным вирусом человеком может принести передачу инфекции, например, если у зараженного есть кашель или даже простой насморк, а он при этом не пользуется маской", - подчеркнул Мадьяр.

Для каждого человека должно стать привычкой при выходе из дома вместе с ключами и мобильным телефоном взять с собой и маску для лица, положив ее хотя бы в карман или в дамскую сумочку, полагает чешский специалист.

"Такое поведение, на мой взгляд, необходимо сохранить и на будущее, даже если коронавирус полностью исчезнет. Я отнес бы это к правилам хорошего поведения. Потому что многие люди часто не соблюдают необходимые гигиенические меры, в частности, не моют руки, например, после посещения магазина или автозаправки, а потом касаются ими лица. Но в таком случае использование масок должно быть, конечно, сугубо добровольным делом", - считает Мадьяр.

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