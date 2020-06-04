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2020-06-04T17:28
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В США во время протестов произошло около 280 нападений на журналистов
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РИА Новости

В США во время протестов произошло около 280 нападений на журналистов

17:28 04.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Около 280 нападений на журналистов произошло во время протестов в США, свидетельствуют данные портала U.S. Press Freedom Tracker.
По его данным, за 26 мая — 3 июня зарегистрировано не менее 279 инцидентов. В 45 случаях журналистов арестовывали, в 40 случаях повреждены оборудование или студии.
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Было зафиксировано 180 нападений, из них 149 - со стороны полиции. Портал насчитал 67 случаев применения физической силы, из них 42 со стороны полиции, 23 случая нападения со слезоточивым газом, 69 — с использованием резиновых пуль и других выстреливаемых средств.
Портал ставит целью отслеживать нарушения свободы прессы в США. Его деятельностью руководит Фонд свободы прессы, а в консультационном совете числятся ряд влиятельных журналистских организаций, таких как Комитет защиты журналистов и "Репортеры без границ".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Четырем полицейским предъявлены уголовные обвинения. В ходе протестов и беспорядков отмечались многочисленные случаи нападения полиции на журналистов.
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