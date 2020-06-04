В США во время протестов произошло около 280 нападений на журналистов

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Около 280 нападений на журналистов произошло во время протестов в Около 280 нападений на журналистов произошло во время протестов в США , свидетельствуют данные портала U.S. Press Freedom Tracker.

По его данным, за 26 мая — 3 июня зарегистрировано не менее 279 инцидентов. В 45 случаях журналистов арестовывали, в 40 случаях повреждены оборудование или студии.

Было зафиксировано 180 нападений, из них 149 - со стороны полиции. Портал насчитал 67 случаев применения физической силы, из них 42 со стороны полиции, 23 случая нападения со слезоточивым газом, 69 — с использованием резиновых пуль и других выстреливаемых средств.

Портал ставит целью отслеживать нарушения свободы прессы в США. Его деятельностью руководит Фонд свободы прессы, а в консультационном совете числятся ряд влиятельных журналистских организаций, таких как Комитет защиты журналистов и "Репортеры без границ".