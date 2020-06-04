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2020-06-04T17:28
https://ria.ru/20200604/1572476731.html
МИД сожалеет о домыслах вокруг активизации российско-японского диалога
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РИА Новости

МИД сожалеет о домыслах вокруг активизации российско-японского диалога

17:27 04.06.2020 (обновлено: 17:28 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва сожалеет, что активизация российско-японского диалога стала обрастать домыслами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Едва после некоторой паузы стал активизироваться российско-японский диалог на различных уровнях, как он, к сожалению, стал обрастать некими домыслами. Мы об этом говорили, мне кажется, несколько месяцев подряд", - сказала она во время онлайн-брифинга в четверг.
"Коль скоро речь идет о хозяйственной деятельности на южных Курилах, являющихся частью Сахалинской области, то и осуществляться она, естественно, должна в соответствии с законодательством РФ. При этом она представляет иностранным партнерам широкий набор инструментов для налаживания взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнула она.
В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Затем состоялись поездки на острова представителей правительственных и бизнес-кругов Японии, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью прошлого года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
2 июня, 15:04
Глава МИД Японии отметил важность диалога с Россией
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинЯпонияВ мире
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