МИД сожалеет о домыслах вокруг активизации российско-японского диалога

"Едва после некоторой паузы стал активизироваться российско-японский диалог на различных уровнях, как он, к сожалению, стал обрастать некими домыслами. Мы об этом говорили, мне кажется, несколько месяцев подряд", - сказала она во время онлайн-брифинга в четверг.