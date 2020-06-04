Потанин потерял за день $1,6 миллиарда после аварии в Норильске

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Состояние одного из владельцев "Норникеля" Владимира Потанина сократилось на 1,6 миллиарда долларов за день после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ в Норильске, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time.
Состояние Потанина по состоянию на 17.06 мск оценивалось в 24,9 миллиарда долларов. Предприниматель вошел в пятерку наиболее обедневших за день миллиардеров в мире с потерями в 1,6 миллиарда долларов. При этом бизнесмен остался богатейшим российским миллиардером по версии Forbes.
Акции "Норникеля" на Московской бирже в четверг падали более чем на девять процентов. Структурам ХК "Интеррос" Потанина принадлежит 34,6 процента акций "Норникеля".
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения. Из-за этого произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты. Это, в свою очередь, привело в движение опоры под топливными цистернами.
На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального характера. По материалам прокурорских проверок возбудили три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод. Президент Владимир Путин поручил силовым ведомствам проверить работу местных чиновников, потому что в МЧС заявили, что информация об аварии поступила в ведомство слишком поздно.