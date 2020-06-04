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2020-06-04T22:27
https://ria.ru/20200604/1572476387.html
Потанин потерял за день $1,6 миллиарда после аварии в Норильске
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РИА Новости

Потанин потерял за день $1,6 миллиарда после аварии в Норильске

17:42 04.06.2020 (обновлено: 22:27 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Потанин
Владимир Потанин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Владимир Потанин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Состояние одного из владельцев "Норникеля" Владимира Потанина сократилось на 1,6 миллиарда долларов за день после разлива топлива на принадлежащей компании ТЭЦ в Норильске, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time.
Состояние Потанина по состоянию на 17.06 мск оценивалось в 24,9 миллиарда долларов. Предприниматель вошел в пятерку наиболее обедневших за день миллиардеров в мире с потерями в 1,6 миллиарда долларов. При этом бизнесмен остался богатейшим российским миллиардером по версии Forbes.
Акции "Норникеля" на Московской бирже в четверг падали более чем на девять процентов. Структурам ХК "Интеррос" Потанина принадлежит 34,6 процента акций "Норникеля".
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения. Из-за этого произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты. Это, в свою очередь, привело в движение опоры под топливными цистернами.
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
Вчера, 17:01
Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео
На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального характера. По материалам прокурорских проверок возбудили три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод. Президент Владимир Путин поручил силовым ведомствам проверить работу местных чиновников, потому что в МЧС заявили, что информация об аварии поступила в ведомство слишком поздно.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеВладимир ПотанинКрасноярский крайНорильскЭкономика
Популярные комментарии
Компенсируют из бюджета,а значит из пенсий и социалок)*
4 июня, 17:47
галина волох ( Морозова )
28222019
Откуда информация?
4 июня, 18:10
Виталик Т
7110221
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