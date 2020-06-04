Потанин потерял за день $1,6 миллиарда после аварии в Норильске

Состояние Потанина по состоянию на 17.06 мск оценивалось в 24,9 миллиарда долларов. Предприниматель вошел в пятерку наиболее обедневших за день миллиардеров в мире с потерями в 1,6 миллиарда долларов. При этом бизнесмен остался богатейшим российским миллиардером по версии Forbes.