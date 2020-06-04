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Онлайн-брифинг временного поверенного в делах Израиля в РФ Якова Ливне
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РИА Новости

Онлайн-брифинг временного поверенного в делах Израиля в РФ Якова Ливне

17:23 04.06.2020
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10 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Временного поверенного в делах Израиля в Российской Федерации, директора 1-го Департамента Евразии и координатора по странам бывшего СССР Министерства иностранных дел Израиля Якова ЛИВНЕ об опыте Израиля в борьбе с COVID-19 и о текущем состоянии российско-израильских отношений.

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