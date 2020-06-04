В ЕР прокомментировали обращение депутата Якубовского по ЧП в Норильске

Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео

Первые минуты после разлива топлива в Норильске попали на видео

"Любой депутат имеет право на мнение и политическую позицию. Это частная позиция депутата, а не позиция партии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Единая Россия".