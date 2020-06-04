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2020-06-04T17:24
https://ria.ru/20200604/1572475999.html
В ЕР прокомментировали обращение депутата Якубовского по ЧП в Норильске
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РИА Новости

В ЕР прокомментировали обращение депутата Якубовского по ЧП в Норильске

17:20 04.06.2020 (обновлено: 17:24 04.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Предложение депутата от "Единой России" Александра Якубовского, касающееся расследования аварии в Норильске, - его частная позиция, заявили РИА Новости в партии и фракции ЕР.
Ранее Якубовский направил обращение (копия есть в распоряжении РИА Новости) главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство компании "Норникель" на время расследования аварии в Норильске.
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"Любой депутат имеет право на мнение и политическую позицию. Это частная позиция депутата, а не позиция партии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Единая Россия".
Во фракции ЕР также заявили, что это личная позиция Якубовского, а не фракции.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить работу местных чиновников, так как в МЧС сообщили о запоздавшем поступлении информации о ЧП в ведомство.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр ЯкубовскийЕдиная РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БастрыкинВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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