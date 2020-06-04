Жителя Москвы подозревают в серии поджогов автомобилей в Пензе

САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Пензенская полиция задержала жителя Москвы по подозрению в серии поджогов автомобилей и краже имущества из одного из них, сообщила пресс-служба областного управления МВД.
По данным пресс-службы главка МЧС по региону, в среду около 22.10 мск сначала загорелся автомобиль ВАЗ-2110 во дворе дома №19 по улице Онежская, пострадали рядом стоящие автомобили Suzuki и Nissan, а затем в соседних дворах около полуночи загорелся ВАЗ-2114 у дома №13 по улице Онежская и около 1.00 четверга - ВАЗ-2115 у дома №8 по проспекту Строителей.
"Сотрудники полиции стали отрабатывать район, где произошли пожары… В течение нескольких часов оперативники установили подозреваемого и задержали его в тот момент, когда он загружал в такси вещи, похищенные в одном из автомобилей. Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Москвы 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи имущества из автомобиля по статье УК РФ "Кража с незаконным проникновением в иное хранилище", а по фактам поджогов проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По решению суда подозреваемый помещен под стражу.