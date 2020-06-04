Жителя Москвы подозревают в серии поджогов автомобилей в Пензе

"Сотрудники полиции стали отрабатывать район, где произошли пожары… В течение нескольких часов оперативники установили подозреваемого и задержали его в тот момент, когда он загружал в такси вещи, похищенные в одном из автомобилей. Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался житель Москвы 1985 года рождения", - говорится в сообщении.