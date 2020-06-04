МИД потребовал предъявить свидетельства хакерской атаки на Бундестаг

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва требует предъявить полученные Берлином от США свидетельства причастности России к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас власти ФРГ ссылаются на какие-то "надежные свидетельства", которые, по сообщениям немецких СМИ, были получены Берлином от США. Это известные поставщики надёжных фактов и надёжных свидетельств. Хотелось бы сказать, что если германская сторона на самом деле располагает поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то российская сторона готова их рассмотреть", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что для этого существуют специальные механизмы обмена соответствующими данными.
"Их непредъявление будет однозначно трактоваться в Москве как необоснованные обвинения России. Что может быть проще, чем показать те самые, как они называют, надежные свидетельства?" - добавила она.
Захарова также подчеркнула, что до сих пор российские предложения предметно обсудить с ФРГ их претензии в связи с хакерской атакой на Бундестаг в рамках двусторонних переговоров всегда оставлялись Берлином без внятной реакции. При этом с германской стороны никаких официальных запросов и обращений не поступало.
Ранее МИД ФРГ вызвал в ведомство посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Его уведомили, что генеральная прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в хакерской атаке на Бундестаг в апреле-мае 2015 года. Германия считает, что есть "веские свидетельства", что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки, однако не обнародовала эти свидетельства. Берлин планирует активировать режим "киберсанкций" против России из-за этого дела. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что не располагает данными по хакерской атаке на Бундестаг, в которой Германия усмотрела "российский" след.