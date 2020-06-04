МИД потребовал предъявить свидетельства хакерской атаки на Бундестаг

"Их непредъявление будет однозначно трактоваться в Москве как необоснованные обвинения России. Что может быть проще, чем показать те самые, как они называют, надежные свидетельства?" - добавила она.

Захарова также подчеркнула, что до сих пор российские предложения предметно обсудить с ФРГ их претензии в связи с хакерской атакой на Бундестаг в рамках двусторонних переговоров всегда оставлялись Берлином без внятной реакции. При этом с германской стороны никаких официальных запросов и обращений не поступало.