В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Ульяновской области возросло до 2965, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 2870.
"По оперативным данным, на 4 июня подтверждено 2965 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявлены еще 95 заболевших COVID-19.
Из общего числа заразившихся 861 человек выздоровел, 12 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.