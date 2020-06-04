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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T17:16
https://ria.ru/20200604/1572475721.html
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса

17:16 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Ульяновской области возросло до 2965, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области составляет 2870.
"По оперативным данным, на 4 июня подтверждено 2965 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявлены еще 95 заболевших COVID-19.
Из общего числа заразившихся 861 человек выздоровел, 12 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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