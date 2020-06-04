Онлайн-конференция о старте донорской недели #ОставайсяДонором

- начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга ЭЙХЛЕР;- заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения РФ Татьяна ГАПОНОВА;- заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь КАСТЮКЕВИЧ;- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК.Недельный донорский марафон пройдет по всей стране и будет приурочен к Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. Донорство крови – полезная инициатива, которая помогает спасать жизни. Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. И хотя сегодня лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем, а процедура заготовки крови и ее компонентов имеет свои особенности.Существует ли сегодня проблема нехватки донорской крови? Опасно ли сдавать кровь в период пандемии? Изменились ли требования к донорам? Какой вклад вносят волонтеры в развитие донорского движения? Что общего между волонтерством и донорством?