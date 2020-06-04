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2020-06-04T17:15
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Онлайн-конференция о старте донорской недели #ОставайсяДонором
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РИА Новости

Онлайн-конференция о старте донорской недели #ОставайсяДонором

17:15 04.06.2020
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09 июня в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную старту всероссийской донорской недели #ОставайсяДонором.
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Участники:
- начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга ЭЙХЛЕР;
- заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения РФ Татьяна ГАПОНОВА;
- заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь КАСТЮКЕВИЧ;
- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК.

Недельный донорский марафон пройдет по всей стране и будет приурочен к Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. Донорство крови – полезная инициатива, которая помогает спасать жизни. Несмотря на введенный режим самоизоляции, медицинские организации России призывают постоянных доноров продолжать сдачу крови. И хотя сегодня лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем, а процедура заготовки крови и ее компонентов имеет свои особенности.
Существует ли сегодня проблема нехватки донорской крови? Опасно ли сдавать кровь в период пандемии? Изменились ли требования к донорам? Какой вклад вносят волонтеры в развитие донорского движения? Что общего между волонтерством и донорством?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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