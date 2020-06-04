В Йемене убили стрингера Ruptly

Журналиста убили около его дома.
"Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства. У Набиля остались трое детей и беременная жена", — уточнили в RT.
В самом видеоагентстве отметили, что аль-Каити был трудолюбивым и преданным журналистом, который непоколебимо освещал конфликт в регионе.
"Эта ужасная потеря — суровое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются все журналисты по всему миру, стремясь просто сказать правду и рассказать об ужасах, которые переживают миллионы людей", — говорится в сообщении.
11 января, 18:17В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly