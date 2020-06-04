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2020-06-04T19:02
https://ria.ru/20200604/1572475549.html
В Йемене убили стрингера Ruptly
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РИА Новости

В Йемене убили стрингера Ruptly

17:13 04.06.2020 (обновлено: 19:02 04.06.2020)
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© Фото : RTCтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
© Фото : RT
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В столице Йемена неизвестные расстреляли стрингера видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити, сообщается в Telegram-канале RT.
Журналиста убили около его дома.
"Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства. У Набиля остались трое детей и беременная жена", — уточнили в RT.
В самом видеоагентстве отметили, что аль-Каити был трудолюбивым и преданным журналистом, который непоколебимо освещал конфликт в регионе.
"Эта ужасная потеря — суровое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются все журналисты по всему миру, стремясь просто сказать правду и рассказать об ужасах, которые переживают миллионы людей", — говорится в сообщении.
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Телеканал RTRT RuptlyЙеменВ мире
Популярные комментарии
Это всегда очень плохо, когда так.... Но вот, что такое стрингер? Глупые и не к месту ассоциации... Неужели нельзя писать по русски?
4 июня, 17:42
MMz
4830005
Жаль парня. Мои соболезнования семье
4 июня, 17:29
Ярослав Погодин
2101603
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