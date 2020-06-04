В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч

КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 223, до 9018, всего умерли 315 человек, сообщил в четверг на брифинге государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 8795 зарегистрированных случаях коронавируса, 310 из которых стали летальными.

"Еще 223 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 9018. Всего 5009 человек были вылечены, а 315 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.