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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T17:13
https://ria.ru/20200604/1572475517.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч

17:13 04.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 223, до 9018, всего умерли 315 человек, сообщил в четверг на брифинге государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 8795 зарегистрированных случаях коронавируса, 310 из которых стали летальными.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Еще 223 случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 9018. Всего 5009 человек были вылечены, а 315 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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