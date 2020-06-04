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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-06-04T17:11
https://ria.ru/20200604/1572475347.html
Нижегородская область получит 291 миллион рублей на вывоз ТКО
https://cdn21.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1036x0_80_0_0_d110130c9b2547d3ab075ca62f7f233d.jpg
РИА Новости

Нижегородская область получит 291 миллион рублей на вывоз ТКО

17:10 04.06.2020 (обновлено: 17:11 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Евгения Новоженина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Нижегородской области выделят более 290 миллионов рублей из федерального бюджета на обеспечение бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
"Нижегородская область получит 291 миллион рублей из федерального бюджета на оказание в 2020 году коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это позволит обеспечить выполнение целей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.
В общей сложности на обеспечение бесперебойного вывоза мусора субъектам Российской Федерации будет выделено более 8,1 миллиарда рублей.
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"Режим повышенной готовности, действующий в нашем регионе уже третий месяц, повлиял на собираемость взносов за вывоз мусора. Но несмотря на снижение объемов платежей, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональные операторы продолжают предоставлять в ежедневном режиме. В нашей области ситуация не так критична, но тем не менее средства из федерального бюджета помогут существенно поддержать отрасль и обеспечить ее бесперебойную работу: мусор из контейнеров будет вывозиться ежедневно и без отклонений от графика", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Ранее губернатор обращался к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с предложением предусмотреть меры поддержки региональных операторов по обращению с ТКО на безвозмездной основе, поскольку есть риски в обеспечении и поддержании качества этих услуг, оказываемых потребителям.
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