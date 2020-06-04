Нижегородская область получит 291 миллион рублей на вывоз ТКО

"Нижегородская область получит 291 миллион рублей из федерального бюджета на оказание в 2020 году коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это позволит обеспечить выполнение целей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.

"Режим повышенной готовности, действующий в нашем регионе уже третий месяц, повлиял на собираемость взносов за вывоз мусора. Но несмотря на снижение объемов платежей, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональные операторы продолжают предоставлять в ежедневном режиме. В нашей области ситуация не так критична, но тем не менее средства из федерального бюджета помогут существенно поддержать отрасль и обеспечить ее бесперебойную работу: мусор из контейнеров будет вывозиться ежедневно и без отклонений от графика", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.