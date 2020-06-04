В МИД прокомментировали идею о "будапештском формате" по Донбассу

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Предложение вице-премьера Предложение вице-премьера Украины Алексея Резника вести переговоры по Донбассу в "будапештском формате" без России является очередной попыткой уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с минским комплексом мер, сломать этот формат, а, возможно, также и нормандский, заменив их альтернативной площадкой без Донецка Луганска , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета – исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО

По словам Захаровой, Киев продолжает уклоняться от выполнения минских соглашений.

"Непонятно, зачем представитель Украины все смешал: и минские соглашения по Донбассу, и Будапештский меморандум 1994 года. Мы уже не первый раз слышим от украинских представителей идеи задействовать Будапештский меморандум для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Ничего нового в этом нет. Хотя раньше эти идеи исходили не от официальных лиц, сейчас это уже мнение, озвученное в рамках переговорного процесса", - указала она.

Захарова подчеркнула, что вице-премьер Украины "прекрасно осведомлен, что Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе".

"Мы рассматриваем заявление господина Резника как очередную попытку уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с комплексом мер, принятым в феврале 2015 года, сломать минский, а заодно, возможно, и нормандский форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска. Это такая идея фикс у киевских властей. Похоронить минские соглашения, начать все с чистого листа, - так, видимо, сформулирована эта задача в Киеве. Может быть, это есть тот самый план В, или С, о котором так часто говорят в Киеве ", - заявила дипломат.

Москва призывает "уже в который раз украинскую сторону прекратить саботаж минских соглашений, перенаправить энергию, креативность на выполнение минского комплекса мер и пакета решений парижского саммита нормандского формата", добавила официальный представитель МИД РФ.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон Лондон гарантировали стране безопасность.