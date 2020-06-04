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2020-06-04T17:10
https://ria.ru/20200604/1572475259.html
В МИД прокомментировали идею о "будапештском формате" по Донбассу
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РИА Новости

В МИД прокомментировали идею о "будапештском формате" по Донбассу

17:10 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Предложение вице-премьера Украины Алексея Резника вести переговоры по Донбассу в "будапештском формате" без России является очередной попыткой уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с минским комплексом мер, сломать этот формат, а, возможно, также и нормандский, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России. Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте Атлантического совета – исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.
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В ЛНР считают, что Киев хочет переписать Будапештский меморандум
По словам Захаровой, Киев продолжает уклоняться от выполнения минских соглашений.
"Непонятно, зачем представитель Украины все смешал: и минские соглашения по Донбассу, и Будапештский меморандум 1994 года. Мы уже не первый раз слышим от украинских представителей идеи задействовать Будапештский меморандум для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Ничего нового в этом нет. Хотя раньше эти идеи исходили не от официальных лиц, сейчас это уже мнение, озвученное в рамках переговорного процесса", - указала она.
Захарова подчеркнула, что вице-премьер Украины "прекрасно осведомлен, что Будапештский меморандум не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе".
"Мы рассматриваем заявление господина Резника как очередную попытку уйти от работы по урегулированию конфликта в соответствии с комплексом мер, принятым в феврале 2015 года, сломать минский, а заодно, возможно, и нормандский форматы, заменив их альтернативной площадкой без Донецка и Луганска. Это такая идея фикс у киевских властей. Похоронить минские соглашения, начать все с чистого листа, - так, видимо, сформулирована эта задача в Киеве. Может быть, это есть тот самый план В, или С, о котором так часто говорят в Киеве ", - заявила дипломат.
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Киев потребовал провести встречу в "будапештском формате"
Москва призывает "уже в который раз украинскую сторону прекратить саботаж минских соглашений, перенаправить энергию, креативность на выполнение минского комплекса мер и пакета решений парижского саммита нормандского формата", добавила официальный представитель МИД РФ.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Алексей Резников
2 июня, 01:31
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
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Алексей РезниковМария ЗахароваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаНАТОЛондонЛуганскООНУкраинаВ мире
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