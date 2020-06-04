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Жителя Пензенской области подозревают в убийстве матери и бабушки
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РИА Новости

Жителя Пензенской области подозревают в убийстве матери и бабушки

17:09 04.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Следователи задержали жителя Пензенской области по подозрению в двойном убийстве, сообщило областное управление СК РФ.
По версии следствия, в ночь на четверг в квартире по улице Ломоносова в райцентре Лунино между 24-летним подозреваемым его матерью и бабушкой произошел конфликт, в ходе которого пьяный молодой человек деревянной палкой избил женщин до смерти.
"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Злоумышленник задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время с его участием проводятся следственные действия, после чего будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе областного управления МВД, молодой человек утром в четверг сам пришел в местную полицию и признался в избиении матери 1976 года рождения и бабушки 1950 года рождения, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщин.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух человек". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного заключения.
Эмблема на форме сотрудника полиции
3 июня, 15:56
Учащемуся колледжа в Петербурге предъявили обвинение в убийстве матери
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Следственный комитет России (СК РФ)Пензенская областьПроисшествия
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