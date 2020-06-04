Жителя Пензенской области подозревают в убийстве матери и бабушки

САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Следователи задержали жителя Следователи задержали жителя Пензенской области по подозрению в двойном убийстве, сообщило областное управление СК РФ.

По версии следствия, в ночь на четверг в квартире по улице Ломоносова в райцентре Лунино между 24-летним подозреваемым его матерью и бабушкой произошел конфликт, в ходе которого пьяный молодой человек деревянной палкой избил женщин до смерти.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Злоумышленник задержан следователем в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время с его участием проводятся следственные действия, после чего будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе областного управления МВД, молодой человек утром в четверг сам пришел в местную полицию и признался в избиении матери 1976 года рождения и бабушки 1950 года рождения, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщин.