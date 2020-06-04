Парламент Польши вынес вотум доверия правительству

ВАРШАВА, 4 июн – РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) выразила вотум доверия министру здравоохранения страны Лукашу Шумовскому, а тем самым и всему правительству, передает корреспондент РИА Новости.
За выражение вотума доверия правительству проголосовали 235 депутатов сейма - 100% представителей правящей партии "Право и справедливость", 219 проголосовали против, двое - воздержались.
Ранее оппозиция инициировала голосование о вынесении вотума недоверия главе Минздрава, обвинив его в различных упущениях в борьбе с пандемией коронавируса.
В ответ на это премьер-министр республики Матеуш Моравецкий обратился к сейму за вотумом доверия всему правительству.
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За вотум доверия кабмину проголосовали большинство депутатов сейма. Это было достаточно предсказуемо, так как правящая партия "Право и справедливость" имеет 235 депутатских портфелей из 460.
"Реальность такова, что мы выходим из самого глубокого кризиса, по крайней мере за 30 лет. Дайте нам действовать, не мешайте", - заявил Моравецкий, обращаясь к оппозиции с трибуны сейма.
Он отметил, что решение об обращении к парламенту за вотумом доверия было согласовано с президентом Анджеем Дудой. "Господин президент предложил пресечь этот фестиваль скандалов, который вы пытаетесь устроить. Если у вас достаточно голосов – отправьте нас в отставку. Или перестаньте юлить", - заявил он, обращаясь к оппозиции.