В Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медицинского университета

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Сотрудница Южно-Уральского государственного медицинского университета, у которой диагностирована внебольничная пневмония, скончалась в четверг, ее анализы на COVID-19 находятся в работе, сообщила пресс-служба минздрава региона.

По данным минздрава, скончавшаяся сотрудница медицинского университета проработала в вузе 14 лет, проявила себя как грамотный, уважаемый коллегами и очень отзывчивый человек.

"К сожалению, очень поздно обратилась за помощью к врачам. Сегодня ночью была госпитализирована на автомобиле скорой помощи, на компьютерной томографии диагностирована внебольничная пневмония. Но, несмотря на все предпринятые врачами усилия, сегодня на 45-ом году жизни женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Анализы женщины на COVID-19 в настоящее время в работе, уточняется в сообщении.

Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким, добавляет пресс-служба.

В условиях угрозы коронавирусной инфекции администрацией Южно-Уральского государственно медицинского университета прилагаются все необходимые усилия по предупреждению и распространению инфекции, поясняет пресс-служба. Коллеги также выражают искренние соболезнования родным погибшей, добавляется в сообщении.