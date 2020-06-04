Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T17:07
https://ria.ru/20200604/1572474547.html
В Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медицинского университета
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3ce3f15d02a276c2ea1d8167802b0757.jpg
РИА Новости

В Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медицинского университета

17:07 04.06.2020
2513
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Сотрудница Южно-Уральского государственного медицинского университета, у которой диагностирована внебольничная пневмония, скончалась в четверг, ее анализы на COVID-19 находятся в работе, сообщила пресс-служба минздрава региона.
По данным минздрава, скончавшаяся сотрудница медицинского университета проработала в вузе 14 лет, проявила себя как грамотный, уважаемый коллегами и очень отзывчивый человек.
"К сожалению, очень поздно обратилась за помощью к врачам. Сегодня ночью была госпитализирована на автомобиле скорой помощи, на компьютерной томографии диагностирована внебольничная пневмония. Но, несмотря на все предпринятые врачами усилия, сегодня на 45-ом году жизни женщина скончалась", - говорится в сообщении.
Анализы женщины на COVID-19 в настоящее время в работе, уточняется в сообщении.
Медицинские работники
28 мая, 10:56Распространение нового коронавируса
Челябинские медики назвали причину роста числа заболевших COVID-19
Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким, добавляет пресс-служба.
В условиях угрозы коронавирусной инфекции администрацией Южно-Уральского государственно медицинского университета прилагаются все необходимые усилия по предупреждению и распространению инфекции, поясняет пресс-служба. Коллеги также выражают искренние соболезнования родным погибшей, добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
001600
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Пензенской области подозревают в убийстве матери и бабушки
Тестирование на коронавирус
В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач
Врач скорой помощи
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Прокуратура
После вспышки COVID-19 в Плесском интернате для пожилых пройдет проверка
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В Москве больных COVID-19 будут принимать в стационарах
Коронавирус COVID-19
Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Пермском крае умерли два медика c COVID-19
Сотрудник лаборатории
Иммунолог назвал условие для вакцинации от коронавируса
Сухогруз
В Астраханской области сел на мель сухогруз, следовавший в Туркмению
Туристы на одной из улиц Милана
В Италии рассказали, что нельзя делать туристам и местным жителям
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
В Йемене убили стрингера Ruptly
Машина скорой помощи
В Мордовии умерла пациентка с коронавирусом
Инспектор ГИБДД
На МКАД столкнулись пять машин
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора сравнила тяжесть COVID-19 с другими инфекциями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния